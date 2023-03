Traffico influenze illecite, condannati Accornero e Cuomo

Al termine del processo d'appello bis su presunti casi di corruzione riguardanti partecipate regionali in Valle d'Aosta, la Corte d'appello di Torino ha condannato stamane per concorso in traffico di influenze illecite a otto mesi di reclusione Gabriele Accornero, ex manager di Finaosta ed ex consigliere delegato del Forte di Bard, e a cinque mesi e dieci giorni di reclusione l'imprenditore Gerardo Cuomo. A entrambi i giudici della quinta sezione penale hanno concesso la sospensione condizionale e la non menzione della condanna. Nell'udienza dello scorso 16 febbraio, la procura generale aveva invece chiesto l'assoluzione. "Sono spiazzato da questa sentenza visto che lo stesso procuratore generale aveva chiesto l'assoluzione perché il fatto non sussiste, e oltretutto la condanna di oggi è per un reato che mai è stato contestato. Perché abbiamo passato sei anni a difenderci da un'accusa di corruzione e ora viene detto che è traffico di influenze", dichiara l'avvocato Corrado Bellora, difensore di Accornero. Le motivazioni sono attese entro il 30 aprile. "Ovviamente aspettiamo il deposito per fare il ricorso per cassazione", aggiunge il legale.