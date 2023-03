Piemonte secondo in Italia per spesa previdenza

Il Piemonte si è classificato nel 2022 al settimo posto tra le regioni italiane per efficacia e capacità di risposta del sistema di welfare, guadagnando 3 posizioni rispetto allo scorso anno quando era decimo. Il dato emerge dalle classifiche del Welfare Italia Index 2022 - strumento di monitoraggio che prende in considerazione gli ambiti di politiche sociali, sanità, previdenza e formazione e consente di identificare, a livello regionale, i punti di forza e le aree di criticità in cui è necessario intervenire - realizzato da 'Welfare, Italia', Think Tank nato su iniziativa di Unipol Gruppo in collaborazione con The European House - Ambrosetti. Per quanto concerne gli indicatori di spesa, il Piemonte conferma i buoni risultati nella previdenza con il secondo posto – anche quest’anno – fra le regioni italiane per la spesa previdenziale media sulla popolazione over 65 (1.390 euro contro 1.115 della media nazionale). È quarto per contributo medio in forme pensionistiche integrative (2.750 euro rispetto alla media di 2.414 euro), settimo per contributi sociali riscossi dagli enti di previdenza (13,9% del Pil) e nono per spesa media regionale per utente fruitore degli asili nido (8.463 euro). È al ventesimo posto tra le regioni italiane per beneficiari di sussidio Naspi fra la popolazione di età tra i 15 e i 64 anni. Con un quindicesimo posto in classifica, la regione resta ancora fra le ultime posizioni per la spesa pubblica per consumi finali legati a istruzione e formazione, impiegando il 3,1% del totale del Pil regionale dove la media delle altre aree italiane arriva al 4%. Nell'ambito degli indicatori strutturali, la regione resta tendenzialmente fra le regioni più virtuose della classifica. In particolare, il Piemonte è quinto nell'indicatore che misura l'efficacia, l'efficienza e l'appropriatezza dell'offerta sanitaria e sesto per tasso di dispersione scolastica (14,5%, contro il 21% della media nazionale). Infine, il Piemonte è tredicesimo per quel che riguarda i posti negli asili nido autorizzati - dove vi sono 27,2 posti ogni 100 bambini fra gli zero e i due anni - e diciottesimo per il numero di pensionati (29,2 ogni 100 abitanti), indicatore che fa del Piemonte una delle regioni più anziane d'Italia.