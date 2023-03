REGIONE

Valle d'Aosta, Testolin governatore

È il nono in sei anni. Eletto al secondo tentativo dal Consiglio con 19 voti (su 35) dovrà fare i conti con una maggioranza divisa e litigiosa. Era già stato al vertice della Regione tra il 2019 e il 2020 per meno di un anno

La Valle d’Aosta cambia ancora: Renzo Testolin è il nuovo presidente della Regione. Dopo una prima votazione il 24 febbraio scorso nella quale non aveva raggiunto la maggioranza, oggi è stato eletto dal Consiglio della Vallè con 19 voti su 35 consiglieri – Forza Italia e Lega non hanno partecipato al voto – e guiderà una maggioranza composta da autonomisti e da progressisti.

Nato nel 1968, residente a Aymavilles, diplomato ragioniere e di professione consulente finanziario, Testolin è il nono presidente in sei anni per la piccola regione alpina, un record. Avrà anche le deleghe alle Finanze e alle Partecipate. Era già stato presidente ad interim dal 16 dicembre 2019 al 21 ottobre 2020. Inoltre nelle passate legislature ha ricoperto il ruolo di assessore all’Agricoltura e poi alle Finanze. Alle elezioni del 2020 è stato il candidato più votato nella lista dell’Union valdotaine con 1.393 preferenze e doveva essere lui a guidare la Regione, ma fu fermato da vicissitudini giudiziarie (un’inchiesta sulle infiltrazioni della ‘ndrangheta – concluse con la sua archiviazione.

Succede a Erik Lavevaz, che si è dimesso il 25 gennaio, e a Luigi Bertschy (facente funzioni). La sua elezione allontana l’ipotesi di elezioni anticipate, che sarebbero scattate se non si fosse formato un Governo entro il 26 marzo. La maggioranza si è “rinforzata” con l’ingresso di Pour l’Autonomie di Augusto Rollandin, personaggio di spicco della politica valdostana e più volte presidente della Regione. Il programma di Governo – condensato in 10 punti e illustrato in aula – prevede vari provvedimenti entro la fine della legislatura, nell’autunno 2025, con l’obiettivo di “fornire alla comunità valdostana risposte adeguate alle esigenze contingenti”.

I temi centrali sono la presa in carico della problematica relativa alla prospettata chiusura temporanea del tunnel del Monte Bianco, la costruzione del nuovo ospedale di Aosta, la verifica di fattibilità per la realizzazione del collegamento intervallivo “Cime Bianche”, la piena operatività dell’aeroporto regionale “Corrado Gex”, e l’approvazione di una nuova legge elettorale regionale. Renzo Testolin dovrà fare i conti con i malumori interni alla sua maggioranza piuttosto che con la bellicosità della minoranza, composta da Lega, Forza Italia e dalla sinistra. Il fronte più delicato riguarda il suo movimento, l’Union valdotaine, le cui anime continuano ad agitare la scena politica. Alcuni consiglieri insoddisfatti della coalizione hanno già manifestato dissenso in aula e potrebbero rifarlo nei prossimi mesi. “Il fatto di volersi ripresentare con la stessa squadra e lo stesso programma di alcuni giorni fa – ha detto – non è né un affronto alla decenza né un gesto inopportuno di ingiustificata ostinazione ma è piuttosto la scelta più corretta per ribadire la volontà di proporsi per mettersi a disposizione, per cercare di dare un governo alla nostra Regione e di lavorare per dare le risposte che l'opinione pubblica aspetta anche a fronte della mancanza, nell'attuale situazione, di una qualsiasi altra alternativa concreta e sostenibile”.