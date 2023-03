Comuni termali, modifica Regione a concessini è primo passo

La modifica da perenni a temporanee delle concessioni di sfruttamento delle acque minerali e termali, approvata dalla Regione, è "un primo passo per dare opportunità di sviluppo alle terme del Piemonte e più ampio respiro alle città, compresa Acqui. Spero un domani, in base alla portata dell'acqua, ci siano possibilità e volontà di prevedere un numero maggiore di concessioni di sfruttamento e che Acqui diventi fonte di attrazione per nuovi investitori". E' il commento di Franca Roso, presidente A.N.Co.T (Associazione Nazionale Comuni Termali), capogruppo FI e consigliere comunale di minoranza. "Ovviamente - prosegue Roso - c'è ancora tanto da lavorare, ma finalmente qualcosa si sta muovendo. L'apertura dello stabilimento di via XX Settembre, anche se non continuativa, permetterà, a chi ne farà richiesta, attraverso ricetta rossa del medico di base, di usufruire delle cure per alcuni mesi del 2023". Franca Roso accoglie con favore anche "la ripresa di dialogo tra Comune e proprietà Terme di Acqui, venuta a mancare negli ultimi anni. Anche questo un importante passo in avanti per la città".