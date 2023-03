Sanità: Ravetti (Pd), mancano medici base nell'Alessandrino

"Dal primo marzo a San Giuliano Vecchio in provincia di Alessandria anziani, giovani, persone autosufficienti o non autosufficienti dovranno trovarsi un altro medico secondo indicazioni specificate in un avviso esposto da qualche parte: nessuno infatti è disponibile a sostituire il medico nell'ambulatorio locale. In Italia è stata sbagliata la programmazione e i medici di base sono sempre meno: la politica abbia almeno il coraggio di dire le cose come stanno". Lo afferma il consigliere regionale Pd Domenico Ravetti. "I medici di base - sottolinea Ravetti - secondo i dati della Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati sono passati dai quasi 44.400 del 2016 a meno di 40 mila, gli ambulatori sono stati chiusi al ritmo di circa mille all'anno a partire dal 2019, lasciando 3 milioni di italiani senza medico di base. Secondo l'Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (Enpam), nei primi 6 mesi del 2022 sono entrati in servizio solo 226 nuovi medici di famiglia a fronte di 2.173 pensionamenti. E a pagare il prezzo di questa pessima programmazione nazionale - rimarca - sono le periferie".