Torino, sgomberato edificio del Demanio occupato abusivamente

E' stato sgomberato oggi a Torino un edificio di proprietà dell'Agenzia del Demanio occupato abusivamente, in corso Novara. L'iniziativa - spiega la Prefettura - prima condivisa dal Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, è stata coordinata dal punto di vista tecnico-operativo dalla Questura di Torino, nell'ambito del "percorso finalizzato al ripristino delle condizioni di legalità nell'area metropolitana di Torino". L'edificio si compone di 3 piani più un piano mansardato, per complessivi 8 alloggi. Nelle operazioni dirette dalla Questura, è stato coinvolto personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, dei Vigili del Fuoco e della Polizia Municipale. Il prefetto Raffaele Ruberto, "nel ringraziare le Forze di Polizia per il costante impegno profuso nella tutela della legalità, ha espresso soddisfazione per il buon esito dell'operazione, sottolineando che la stessa è riconducibile alla linea di intervento di carattere nazionale delineata dal Ministro dell'Interno anche nel corso del Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutosi a Torino l'11 febbraio".