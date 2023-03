Nuovo ospedale Torino: Pd, bene tutela della Pellerina

"L'intesa raggiunta oggi tra Regione Piemonte e Comune di Torino per la costruzione del nuovo ospedale Maria Vittoria rappresenta un'ottima notizia non solo per la città, ma per l'intero territorio metropolitano". Così il capogruppo Pd in Consiglio regionale, Raffaele Gallo. "Il percorso condiviso che porterà entro la fine di marzo alla firma di una intesa con un preciso cronoprogramma, e già ad aprile l'avvio della gara per l'individuazione del soggetto a cui affidare entro settembre la progettazione del nuovo ospedale - afferma Gallo - è un ottimo punto di partenza che auspichiamo possa portare effettivamente alla realizzazione della struttura entro la primavera del 2024, come annunciato". "E importante - aggiunge - la scelta per la collocazione della nuova struttura nell'area del piazzale sterrato delimitato da corso Regina Margherita, corso Lecce e corso Appio Claudio, senza però toccare l'area del parco adiacente della Pellerina, un polmone verde che deve essere mantenuto e protetto".