Cospito: dimostrazione a Torino, "decisa e molto arrabbiata"

La "manifestazione nazionale" convocata per il 4 marzo a Torino dagli ambienti antagonisti in segno di solidarietà ad Alfredo Cospito, l'anarchico in sciopero della fame per protesta contro il 41 bis, sarà "decisa e molto arrabbiata" ma "speriamo che non ci si metta nessuno a rovinarla". Così, ai microfoni di una radio d'area, una delle promotrici ha presentato l'iniziativa in programma nel capoluogo piemontese. La donna ha spiegato che la decisione di dare vita a un corteo è stata presa dopo un'assemblea all'università per "dare un segnale forte" anche sulla questione dei Cpr. Il volantino circola nelle chat e nei siti di area anche in inglese, spagnolo, francese e tedesco. Per il 4 marzo, sempre per solidarietà a Cospito, sono in programma manifestazioni in Italia (ad Alghero), in Uruguay (davanti all'ambasciata italiana a Montevideo) e in Spagna (a Bilbao).