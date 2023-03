Sanità: Anaao-Assomed, no a ospedale Alessandria università

"L'ospedale di Alessandria non diventerà azienda ospedaliera universitaria con il nostro appoggio". Lo afferma l'associazione dei dirigenti medici Anaao-Assomed. "Nei reparti ospedalieri - dice la segretaria regionale dell'associazione, Chiara Rivetti - lavorano professionisti con grande preparazione e dedizione. Se sono in affanno non è per incapacità o perché hanno necessità di un professore che li guidi, ma perché tutti i reparti sono sotto-organico. L'arrivo dell'Università non servirà, servirebbe assumere. Il paziente che arriva in pronto soccorso chiede di essere curato da un medico formato per le malattie che deve gestire, non che si faccia ricerca. L'idea che avere una direzione universitaria incrementi la qualità delle prestazioni non ha alcuna evidenza. È frutto di un pregiudizio". "Trasformare l'ospedale in azienda universitaria - aggiunge - rischia di mortificare la carriera dei medici, che vedrebbero dei colleghi universitari arrivare da fuori e occupare i posti di direzione. La presenza di specializzandi sarebbe già possibile con il Decreto Calabria e lo sarebbe ancora di più se la Regione sostenesse con noi la richiesta di trasformare gli ospedali in teaching hospital, luoghi dove si impara a fare assistenza. Viste le numerose dimissioni spontanee dei medici, che cercano altrove la soddisfazione professionale che spesso non trovano in ospedale, le iniziative da mettere in atto sarebbero ben altre. Invece, ben altri sono gli interessi".