Città metropolitana Torino si riorganizza anche in ottica Pnrr

Viabilità, sviluppo economico, ambiente, edilizia scolastica. Sono i temi a cui la Città metropolitana di Torino ha deciso di dare ampio risalto anche nella nuova organizzazione interna dell'ente, già esaminata dal Consiglio metropolitana e dalla Conferenza dei sindaci, e firmata dal sindaco metropolitano Stefano Lo Russo. Si tratta di modifiche e integrazioni all'assetto organizzativo che hanno l'obiettivo di permettere all'ente di area vasta "di affrontare in modo ottimale la situazione organizzativa a fronte degli indirizzi di mandato, degli obiettivi strategici e de contesto collegato all'attuazione dei progetti del Pnrr - spiega una nota -, intesi come attività strategiche". In questo contesto si inserisce anche il piano assunzioni dell'ente, 170 entro il 2025, "che - sottolinea ancora la nota - andranno a rendere più efficiente la struttura dell'ente, a supporto dei 312 Comuni, molti dei quali piccoli e piccolissimi". Per questo si valorizzano tra le altre le attività della Centrale Unica Appalti come soggetto aggregatore e centrale di committenza. "Si torna ad una logica di espansione - conclude la nota - dopo gli anni difficili del passaggio da Provincia a Città metropolitana".