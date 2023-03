Milano-Cortina: Ricca, Piemonte pronto, Oval luogo naturale

"Stiamo lavorando con il Coni per far sì che l'Oval possa tornare a essere aperto 365 giorni all'anno, per fare eventi sul ghiaccio, una pista indoor e comprare tribune mobili. Se ci verranno incontro ci faremo le Olimpiadi, ma comunque l'Oval tornerà a essere uno dei punti di riferimento dell'atletica italiana". Lo ha detto l'assessore regionale piemontese allo Sport, Fabrizio Ricca, a margine della presentazione delle ricadute economiche degli eventi sportivi per il Piemonte. "L'Oval è il luogo naturale - ha spiegato - per ospitare gli eventi sul ghiaccio delle Olimpiadi, perché c'è già e costa meno che farlo da zero o reinventare qualsiasi cosa. Capisco che un amministratore veneto o lombardo voglia tenersi l'evento. Avessimo avuto un altro sindaco lo scorso mandato non staremmo parlando di questo. Le Olimpiadi sarebbero qui, l'Oval sarebbe già pronto, i test event si sarebbero fatti qui, ma non si può tornare indietro. Lavoriamo per il futuro consapevoli che la nostra proposta è economicamente la migliore. Non c'è un impianto al nord adatto, diventeremo un player importante, che vuol dire mezzo milione di passaggi in quella struttura solo grazie all'atletica, senza contare il ghiaccio".