Fff contro Politecnico Torino per collaborazione con Leonardo

Protesta no war sotto la sede del Politecnico a Torino durante il corteo ambientalista dei Fridays for future. I dimostranti hanno tracciato sulla strada la scritta "università della guerra". Uno speaker ha spiegato che l'iniziativa è diretta "contro il Politecnico per la sua collaborazione con Leonardo, industria che sta costruendo a Torino un polo di produzione di armi".