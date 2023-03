Sindaco Sauze d'Oulx, rivedere Fondo solidarietà Comuni montagna

Per un Fondo di solidarietà comunale più equo e rispondente alle effettive necessità del territorio in questi giorni la senatrice Paola Ambrogio di Fratelli d'Italia ha posto un quesito al ministro dell'Interno con interrogazione parlamentare a risposta scritta. Lo riferisce in una nota il Comune di Sauze d'Oulx (Torino), spiegando che ad ispirare il documento, è stato il sindaco del paese, Mauro Meneguzzi, "che sollecita ancora una volta l'attenzione del Governo verso i territori di montagna e, nello specifico, una più calibrata ridistribuzione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale proprio in tal senso" "Il Fondo - sostiene - istituito con la Legge di Stabilità 2013, costituisce il fondo per il finanziamento dei Comuni, anche con finalità di perequazione. La sua dotazione annuale è definita per legge ed è in parte alimentata con una quota del gettito dell'imposta municipale propria (Imu), di spettanza dei Comuni stessi. I fabbisogni standard, calcolati sulla base dei residenti, non trovano adeguata simmetria con la necessità, in capo ai Comuni turistici delle Regioni a statuto ordinario, di garantire la corretta applicazione delle funzioni fondamentali nelle stagionalità di picco, con presenze effettive superiori di decine e decine di volte rispetto alla popolazione abituale. Constatato che nella vicina Francia, per riequilibrare la stortura descritta, i fabbisogni standard sono invece calcolati sulla popolazione "equivalente", una sorta di livello turistico medio che descrive, in modo più aderente alla realtà, lo stato dell'arte delle presenze effettivamente da gestire da parte dei comuni turistici".