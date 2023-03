Covid: Piemonte, situazione ancora stazionaria, positività 2%

La curva dei contagi da Covid in Piemonte nell'ultima settimana continua ad avere un andamento stazionario rispetto a alla settimana precedente, confermando una tendenza in atto da metà gennaio. L'occupazione dei letti ordinari è al 2,7% e quella in terapia intensiva è all'1,1%, mentre la positività dei tamponi è al 2%: dati che anche questa settimana sono migliori rispetto a quelli nazionali. Proseguono intanto le vaccinazioni. Tra venerdì 24 febbraio e giovedì 2 marzo sono state vaccinate 5.575 persone: 67 hanno ricevuto la prima dose, 56 la seconda, 149 la terza, 3.168 la quarta, 2.135 la quinta. Dall'inizio della campagna vaccinale sono state somministrate in Piemonte 10 milioni e 866.966 dosi. Negli ultimi sette giorni i nuovi casi di Covid in Piemonte sono stati complessivamente 1.117 (-186), di cui 179 a Torino (-45).