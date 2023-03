Sisma Turchia: ospedale da campo donato da Piemonte

Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e l'assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi saranno ad Antiochia domani per siglare con le autorità turche l'atto di donazione alla Turchia da parte del governo italiano dell'ospedale da campo Emergency medical team type 2 (Emt2) messo a disposizione dal Piemonte per fronteggiare l'emergenza legata al recente terremoto. La struttura è operativa dal 17 febbraio in un'area sportiva nelle vicinanze dell'ex ospedale della città turca, distrutto dal terremoto. Vi operano attualmente un'ottantina di sanitari, operatori e addetti alla logistica della maxi-emergenza del Piemonte, compresi dieci volontari della Protezione civile. La delegazione della Regione sarà accompagnata dal coordinatore della missione Mario Raviolo e da Giuseppe Guerra, direttore generale dell'Asl Cn1 da cui dipende l'Emt2. Con loro viaggeranno 60 sanitari e 9 addetti alla logistica che daranno il cambio ai colleghi finora attivi nell'ospedale da campo. "Ancora una volta - afferma Cirio - il Piemonte dimostra di avere un grande cuore e una grande professionalità nella gestione delle emergenze. Come noi abbiamo ricevuto aiuto durante il Covid da parte dei medici di Cuba che hanno gestito per settimane l'ospedale delle Ogr e curato i nostri malati, così oggi sanitari e volontari piemontesi della Protezione civile sono in campo per aiutare la popolazione turca colpita dall'immane tragedia del terremoto, con professionalità e strutture d'eccellenza". "Da lunedì - spiega Icardi - il nostro personale sarà impegnato nell'attività di integrazione dei sanitari turchi che prenderanno in carico l'ospedale. Contiamo di rimanere in Turchia ancora un paio di settimane, ma se sarà necessario non avremmo difficoltà a reintegrare nuovamente l'organico, avendo ricevuto almeno altre 200 disponibilità di sanitari piemontesi pronti a partire. La donazione - rimarca - è un atto dovuto verso una popolazione che ha perso tutto. Grazie alla disponibilità della Protezione civile nazionale a rifinanziare la struttura, saremo presto in grado di disporre di un nuovo Emt2 da impiegare sui fronti di emergenza internazionali".