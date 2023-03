Auto: Quagliano, ora possibile neutralità tecnologica

"Con questo rinvio c'è la possibilità che venga accolta la richiesta di neutralità tecnologica da parte dell'Unione Europea sulle modalità per raggiungere gli obiettivi di salvaguardia dell'ambiente". Così il presidente del Centro Studi Promotor, Gian Primo Quagliano, commenta il rinvio del voto sullo stop alle auto endotermiche nell'Ue a partire dal 2035. "In particolare - spiega Quagliano - potrebbe voler dire che a partire dal 2035, come richiesto dalla Germania, sia possibile immatricolare anche auto a combustione interna, ma alimentate con carburanti con emissioni nulle o ridotte al minimo. Fermo restando il 2025 come scadenza potrebbero, quindi, rimanere le auto tradizionali a basse emissioni. Questo permetterebbe di produrre sia le elettriche sia le auto a combustione interna con grandi benefici per la componentistica".