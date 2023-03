Pd: Rossi proclamato segretario regionale

"Dobbiamo trasformarci nel partito della speranza, delle donne e degli uomini che non si arrendono di fronte allo stato delle cose, ma si organizzano per modificarlo. Servono parole chiare su lavoro, salute, scuola, ambiente, giovani, diritti". Così il neo segretario del Pd piemontese, Domenico Rossi, proclamato oggi dall'assemblea regionale del partito, che nel suo discorso d'insediamento ha ribadito la vicinanza al popolo ucraino e richiamato il dramma dei migranti, la vicenda davanti alla scuola di Firenze, la questione morale, la lotta alla corruzione e a tutte le mafie. Poi le sfide della nuova segreteria, le elezioni del 2024, con le quali i piemontesi saranno chiamati a rinnovare le amministrazioni di tantissimi Comuni e della Regione. "Abbiamo una sanità allo stremo, nonostante gli sforzi encomiabili degli operatori e delle operatrici, con liste d' attesa infinite e l'edilizia sanitaria bloccata. Un trasporto pubblico inesistente, soprattutto per le aree interne, un consumo di suolo e un inquinamento da record nazionali in negativo, problemi legati alla fauna selvatica mai affrontati, ma soprattutto una gestione dell'ente priva di visione, ma legata solo al consenso - ha detto Rossi - dobbiamo offrire un'alternativa solida e credibile lavorando con tutte le forze che non si riconoscono in questa destra, dialogando con sindacati, enti datoriali, associazioni e ricostruendo l'alleanza più importante, quella con i cittadini piemontesi". "Ripartiamo da chi ha deciso di non andare più a votare per poi passare a tutti e tutte coloro che prima votavano il Partito Democratico, ma poi hanno deciso di rivolgersi ad altre forze politiche", ha concluso Rossi tracciando la linea per una nuova organizzazione del partito, consolidare una scuola di politica permanente, costituire una conferenza permanente degli amministratori e dei circoli e ripartire dai territori.