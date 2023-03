Metro 2 Torino, comuni area nord-est pronti a contribuire

Il teatro Gobetti di San Mauro ha ospitato l'incontro pubblico sulla linea 2 della Metropolitana torinese, organizzato dall'Unione dei Comuni dell'area nord-est di Torino con il sindaco metropolitano Stefano Lo Russo. Gli amministratori della zona chiedono l'arrivo della Metro 2 a Pescarito, non solo al servizio del Comune di San Mauro ma di tutta l'area che conta circa 200mila abitanti. "La Metro 2 è un'infrastruttura che cambierà Torino - ha detto Lo Russo - abbiamo chiesto al Ministro dei trasporti, insieme al Presidente della Regione, Alberto Cirio, di nominare un commissario con potere decisionale sul codice degli appalti per velocizzare i tempi". Per completare il progetto servono però ulteriori risorse e il sindaco di Settimo Torinese, Elena Piastra, così come sottolineato dal presidente dell'Unione e sindaco di Leini, Renato Pittalis, ha assicurato che i Comuni interessati "sono pronti a contribuire alle spese". Lo Russo ha quindi ribadito il suo impegno: "La Metro 2 è un'opera strategica nel suo insieme. Per ottenere questo risultato è importante il contributo di cui oggi abbiamo parlato e a fronte di questo io mi prendo l'impegno per la progettazione definitiva, quando troveremo le risorse".