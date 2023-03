Pd: neo segretario Rossi, se restiamo uniti vinciamo le sfide

Per il Pd piemontese "comincia un nuovo percorso. Abbiamo tante sfide davanti, tutte difficilissime, ma se sapremo restare uniti nulla potrà impedirci di fare fino in fondo il nostro dovere: trasformare la società in cui viviamo in un posto migliore, più giusto". Con queste parole il neo segretario regionale Domenico Rossi ha aperto all'assemblea piemontese, che si è tenuta a Torino. Nel suo discorso Rossi ha ricordato il senatore Bruno Astorre, morto ieri a Roma: "con tutto il Pd siamo sconvolti e profondamente addolorati"; la guerra in Ucraina: "la Russia deve ritirare le truppe, come ha chiesto anche l'Onu con la risoluzione del 23 febbraio scorso"; ha ricordato le tante "lotte di resistenza" nel mondo, con un saluto all'avvocatessa Deniz Kivage, iscritta del Pd, "una delle portavoce delle donne iraniane a Torino". Il segretario regionale Dem ha toccato anche il caso del liceo Da Vinci di Firenze: "il dibattito che ne è scaturito ha messo in evidenza, con più forza, non solo il vergognoso silenzio del governo di fronte a una vile aggressione squadrista nei confronti di giovani studenti, - ha detto Rossi - ma anche l'annoso problema della destra italiana, che non ha fatto i conti con il proprio passato e quindi identifica un attacco al fascismo come un attacco al governo", Parlando del Partito Democratico, Domenico Rossi ha insistito sulla necessità di evitare che" il nuovo Pd sia uguale al vecchio, dove il congresso era permanente. Lo spazio tra un congresso e l'altro deve essere contraddistinto dalla massima collaborazione possibile e non dalle rese dei conti tra gruppi dirigenti. Collaborazione - ha precisato - non significa annullare le preferenze. ma lavorare per l'affermazione del progetto comune".