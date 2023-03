Cospito: fonti raduno Torino, 7 portati in questura

Sette anarchici sono stati bloccati dalle forze dell'ordine a Torino in Corso Matteotti in occasione del raduno di solidarietà ad Alfredo Cospito, in corso in piazza Solferino. Lo hanno riferito fonti tra i manifestanti. I sette sarebbero in questura per accertamenti.