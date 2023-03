POLITICA & VIOLENZA

Bombe carta e vetrine in frantumi.

Gli anarchici assediano Torino

Incidenti e atti vandalici contro numerosi edifici e negozi al corteo in sostegno di Cospito. Scritte contro Nordio. Scontri a Porta Palazzo e davanti al Sermig. Un migliaio di manifestanti da tutta Italia e pure dall'estero. Presente pre l'immarcescibile Askatasuna

Nuovo raduno degli anarchici in solidarietà di Alfredo Cospito e solita guerriglia con atti vandalici, teppismo, assalto a negozi e muri imbrattati. Grossi petardi e bombe carta sono stati lanciati dal corteo di anarchici questa sera a Torino, al grido di “Fuoco alle galere”, “Fuori tutti dal 41 bis” e “Assassini”. Rotte a colpi di pietra alcune vetrine.

I dimostranti, alcune centinaia, si sono radunati in piazza Solferino a Torino. Sette di loro, riferiscono fonti tra i manifestanti, sono stati bloccati dalle forze dell'ordine in Corso Matteotti e portati in questura per accertamenti. “Finché Alfredo respira dobbiamo lottare per lui. Ma se Alfredo muore questi vigliacchi e assassini devono pentirsi di quello che stanno facendo: dobbiamo fargliela pagare”, ha detto Pasquale Valitutti, storico esponente anarchico, 76 anni, che ha aperto oggi la manifestazione a Torino. “Noi anarchici – ha detto ancora Valitutti – sono vent’anni che martelliamo contro il 41 bis e 40 anni contro le carceri speciali. Dobbiamo lottare perché Alfredo non muoia. Possiamo accettare una sconfitta militare, perché liberarlo è impossibile. Ma non possiamo accettare una sconfitta politica”. Se Alfredo Cospito muore i responsabili “saranno storicamente giustiziati dagli anarchici”, ha aggiunto Valitutti. "Questa – ha precisato – è la mia personale opinione. La mia speranza. Quando si creeranno le condizioni i responsabili saranno giustiziati. Non adesso, non da me e non da quelli che sono qui in piazza. Gli anarchici sono l'unico gruppo politico che dimentica rapporti di forza e ragioni di opportunismo per fare giustizia. La sanno fare. E la fanno”.

Il corteo si è mosso da piazza Solferino e ha percorso via Pietro Micca, fermandosi sotto la sede della Banca del Piemonte dove alcuni manifestanti hanno acceso fumogeni scuri e imbrattato i muri con le scritte “No al 41 bis”. Grossi petardi e bombe carta sono stati lanciati dal corteo nei pressi di piazza Arbarello. Durante il lancio sono stati compiuti atti vandalici contro un edificio dove sono state rotte vetrate. Scritte contro il ministro Carlo Nordio. Atti vandalici anche contro numerosi edifici e negozi, chiusi per indicazione delle forze dell’ordine. Distrutto il lunotto di un’auto con un tombino in ghisa divelto, imbrattato l’obelisco monumento alle leggi Siccardi che portarono alla soppressione dei tribunali speciali ecclesiastici. I dimostranti hanno divelto un cartello stradale e l’hanno usato come ariete, poi hanno tentato di accendere un fuoco con bancali in legno. Fra ieri e oggi la Digos della Questura di Torino ha identificato una trentina di anarchici provenienti da altre regioni italiane e dall'estero per la manifestazione: fra loro anche 5 francesi e alcuni tedeschi.