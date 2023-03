Tav: Rivalta, "passeggiata" No Tav in vista di trivellazioni

"Passeggiata informativa" promossa dal movimento No Tav, oggi pomeriggio a Rivalta di Torino dove nei prossimi giorni - come ha comunicato l''amministrazione comunale - partiranno sondaggi geognostici in alcuni terreni per la tratta nazionale della nuova linea ferroviaria Torino-Lione. "Un progetto devastante in ogni sua parte ma che, nel territorio di Rivalta, con la sua duna di rifiuti di scavo lunga oltre due chilometri e alta fino a diciotto metri, - dicono gli oppositori dell'infrastruttura - si preannuncia particolarmente impattante per l'ambiente, il paesaggio, la salute e il benessere degli esseri umani e di tutte le altre forme di vita". L'appuntamento è alle 14,30 in piazza Gerbidi.