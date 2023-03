Anarchici: corteo Torino, danni ingenti nel centro cittadino

A Torino si fanno i conti provocati dalla violenza dei manifestanti che ieri pomeriggio hanno dato vita al corteo per l'anarchico Alfredo Cospito. Sono una ventina le auto danneggiate lungo il percorso, una decina i negozi e le sedi di banche e assicurazioni con le vetrine spaccate e oggi protetti da transenne. Tutti i muri delle case, da via Pietro Micca a via della Consolata, per centinaia di metri, sono stati imbrattati con scritte. Uova di vernice sono state lanciate anche contro il santuario della Consolata, uno dei luoghi di culto più cari ai torinesi. Sul sagrato della chiesa è stata scritta a caratteri cubitali una bestemmia, sulla quale questa mattina i fedeli hanno posato alcune rose. I danni nel centro di Torino sono ingenti avrebbero potuto essere maggiori se non ci fosse stata, da giorni, un'intensa attività da parte della Digos della Questura di Torino, che ha sequestrato bastoni, mazze, materiale esplodente e numerosi altri oggetti contundenti. I manifestanti più violenti hanno così utilizzato pali e cartelli stradali, tombini in ghisa e pietre.