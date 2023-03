Lo Russo: anarchici, rete eversiva. I partiti non siano ambigui

"Il clima creato intorno al caso di Alfredo Cospito è preoccupante. Ma a prescindere dalle ragioni della mobilitazione, non si possono consentire le scene che abbiamo visto" sabato a Torino: "È evidente che la violenza di sabato era preparata da tempo. Alla base c'è una rete eversiva anarco-insurrezionalista che si sta coagulando intorno al caso Cospito". Così in una intervista a Il Messaggero il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo. Per Lo Russo "la politica tutta deve stare attenta a non essere mai ambigua sul tema della violenza. È nostro compito garantire diritto alla manifestazione del libero pensiero, come previsto dalla Costituzione. Ma non si può accettare che dietro questo si nasconda un intento di violenza deliberata. Bisogna tenere alta l'attenzione. Da sindaco assisto a un aumento di tensione che preoccupa. La politica deve essere molto ferma: le parole vanno pesate, soprattutto se si ricoprono ruoli istituzionali. I cittadini si aspettano chiarezza: è compito delle istituzioni garantire che la dialettica democratica non esca dai confini. La violenza va sempre condannata, senza se e senza ma", conclude il sindaco.