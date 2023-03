Extinction Rebellion, "no ad archiviazione per fatto tenue"

La procura di Torino ha chiesto l'archiviazione di un fascicolo contro Extinction Rebellion per "tenuità del fatto" ma gli attivisti si oppongono, chiedendo il proscioglimento con formula piena" in quanto "chi lotta per la giustizia climatica non è un criminale". La notizia è stata diffusa dalla stessa organizzazione ambientalista. L'episodio al centro del caso giudiziario risale al 7 dicembre dello scorso anno, quando una ventina di attivisti furono bloccati dalle forze di polizia nella zona del grattacielo di Intesa Sanpaolo poco prima di avviare "una manifestazione dimostrativa, pacifica e nonviolenta". Ne scaturirono sette denunce per possesso d'arma e 13 denunce "per manifestazione non autorizzata che non si svolse e per tre estintori pieni di colore rosso". "Il magistrato - spiega un esponente di Extinction Rebellion - ha chiesto di archiviare perché i fatti sarebbero di particolare tenuità, non perché non abbiamo commesso alcun reato. Siamo un movimento nonviolento: ogni nostra azione è basata sui principi della disobbedienza civile nonviolenta ed essere accusati di possesso d'arma è assurdo e diffamatorio". Gli avvocati hanno presentato una opposizione all'archiviazione. "Attraverso denunce, multe e provvedimenti restrittivi come i fogli di via - commenta ancora Extinction Rebellion - è in atto una pericolosa criminalizzazione di chi, con azioni simboliche, mette in luce le responsabilità di governi e finanza fossile nell'aggravarsi della crisi ecoclimatica. Per questo la richiesta di archiviazione con formula piena, per ricordare che chi lotta per la giustizia climatica non è un criminale".