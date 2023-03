Meteo: cieli coperti ma con ampi rasserenamenti

Cieli inizialmente molto nuvolosi o coperti ma con ampi e veloci rasserenamenti dalla tarda mattinata, in serata nubi in nuovo aumento, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1672 metri.