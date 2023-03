Sace e Unicredit, 15 milioni alla torinese Ser

UniCredit e Sace hanno perfezionato un'operazione di finanziamento da 15 milioni di euro, assistita all'80% dalla Garanzia Green di Sace, a beneficio di Sintesi e Ricerca, impresa torinese attiva nella produzione di cere industriali. L'operazione è destinata al potenziamento dell'apparato produttivo di Santena (Torino) e in particolare alla costruzione di nuovi impianti di purificazione delle cere. La purificazione avverrà attraverso un processo proprietario basato sull'impiego di idrogeno che permetterà di: migliorare il processo di purificazione delle cere ottenendo livelli di purezza attualmente non disponibili sul mercato; di aumentare sensibilmente la capacità produttiva degli impianti; in una prima fase, grazie all'utilizzo di idrogeno da fonte tradizionale, ridurre ulteriormente il consumo energetico e di conseguenza l'impronta di carbonio dei processi per poi, passando all'utilizzo di idrogeno da fonte rinnovabile, azzerare sia l'impronta di carbonio che l'impatto ambientale dei processi di purificazione. "Prosegue con determinazione il nostro impegno a sostegno della transizione verso un'economia più attenta alle tematiche della sostenibilità, anche ambientale" sottolinwa Paola Garibotti, responsabile regionale Nord Ovest di UniCredit. "Siamo molto soddisfatti di aver concluso con successo questa nuova e importante operazione con un partner storico come UniCredit. L'attenzione alle tematiche Esg è per noi centrale: in un momento così delicato a livello mondiale, la sfida quotidiana è promuovere uno sviluppo sostenibile, che non solo punti a preservare l'ambiente ma tuteli anche e soprattutto le persone e la società" commenta Giuseppe Ambroggio presidente e socio fondatore di Ser.