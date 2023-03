Cospito: Lo Russo, forze sicurezza agito con professionalità

"Una ferita ma soprattutto una vergogna. Un gruppo di teppisti che ha deciso in maniera premeditata e deliberata di devastare una parte di città". A due giorni dal corteo anarchico che ha causato numerosi danni a negozi, auto ed edifici a Torino, il sindaco Stefano Lo Russo si è recato questa mattina di persona in via della Consolata per incontrare i negozianti che sono già al lavoro per riparare i danni. "Sono arrivati con il preciso intento di devastare la città - ribadisce -. I danni fortunatamente sono solo alle cose e non alle persone ma è un episodio che non solo non vogliamo sottovalutare ma che mette in evidenza l'assoluta pericolosità della rete a anarco-insurrezionalista che ha lavorato per preparare questa manifestazione con il preciso scopo di devastare Torino. Siamo davvero molto preoccupati - conclude Lo Russo - della deriva che sta prendendo la questione. Siamo venuti a trovare i commercianti per stare loro vicino e ci stiamo già attivando per cancellare le scritte fatte durante il corteo. Ma resta molto grave quello che è capitato".

"La situazione era molto difficile, credo che il prefetto e il questore abbiano agito con professionalità nelle condizioni date" ha proseguito Lo Russo. "Oggi - osserva - siamo a commentare danni importanti, da quello che è stato dichiarato dalle autorità di pubblica sicurezza avrebbero potuto essere molto superiori. Sicuramente l'episodio è gravissimo, ma credo che la valutazione che è stata fatta in diretta durante il corteo sia stata fatta da chi doveva farla e lo ringraziamo. La questura - ribadisce - ha provato a contenere i danni, perché il vero obiettivo era Porta Nuova e avrebbe provocato danni molto più ingenti. È comunque un episodio estremamente grave che dimostra una saldatura pericolosa della galassia anarco-insurrezionalista". Lo Russo ricorda che "sono stati operati numerosi sequestri, addirittura il giorno prima, di armi, bastoni maschere antigas, che stanno a dimorare che c'era un disegno premeditato di devastare Torino e questo è molto grave. Spero davvero che le persone che si sono rese responsabili di questi fatti possano essere con chiarezza individuate e sanzionate". Quanto alla sua presenza, oggi, sul luogo dei maggiori danneggiamenti sottolinea che "è doveroso da parte dell'amministrazione essere qui. Sono episodi molto gravi che non vanno assolutamente derubricati e credo che la politica faccia bene a essere compatta nella condanna unanime di quello che è capitato, senza se e senza ma e senza distinguo".