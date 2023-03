Anarchici: Cirio, violenze inaccettabili

Le violenze verificatesi sabato durante il corteo anarchico "sono inaccettabili, una situazione che non vogliamo più vedere nelle strade di Torino, del Piemonte e del mondo". Così il presidente del Piemonte, Alberto Cirio, che aggiunge: "non è tollerabile o giustificabile per nessun motivo distruggere i beni degli altri o tenere comportamenti che violano le norme della convivenza tra le persone. La mia, pertanto, è una condanna durissima" Cirio, quindi, ha espresso "solidarietà alle forze di polizia e un impegno a lavorare insieme perché non accada più: la democrazia è bella e importante, ma ha i suoi spazi per dire le cose. Quella non è democrazia, non possiamo accettare che non si rispettino le leggi". A chi chiedeva, poi, se a suo giudizio, ci sono state carenze nella gestione dell'ordine pubblico, Cirio ha osservato: "non credo, credo che dobbiamo tenere l'attenzione alta, cosi stanno facendo la Questura e Prefettura" "Proprio perché Torino si è già ritrovata in passato ad avere a che fare con queste situazioni, c'è una professionalità e serietà da parte di chi cura l'ordine pubblico. Tutti insieme dobbiamo fare fronte comune, perché le istituzioni devono dire che le violazioni delle leggi non sono accettabili, i diritti delle persone terze vanno tutelati e garantiti sempre", ha concluso.