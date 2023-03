Corteo anarchici, Consiglio Torino valuta parte civile per danni

Il Consiglio comunale di Torino chiede che la Città si costituisca parte civile per i disordini del corteo anarchico di sabato. La sollecitazione è arrivata da numerosi consiglieri comunali di diversi schieramenti durante la discussione in aula che ha seguito le comunicazioni del sindaco, Stefano Lo Russo. "Faccio mio questo invito unanime", ha risposto il sindaco precisando che "al momento è prematuro e occorre vedere l'esito dell'indagine penale, ma l'intendimento unanime dell'aula e mio personale è che, e se ci saranno le condizioni, costituiremo Torino parte civile nel processo contro i responsabili di queste devastazioni. Dovrò verificare la compatibilità amministrativa di questa volontà politica - ha concluso -, ma è doveroso che un'eventuale costituzione ponga la città come parte lesa".