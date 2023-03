Comune Torino, approvate scadenze Tari

Il Consiglio comunale di Torino ha approvato oggi la delibera che definisce le scadenze per il pagamento della tassa rifiuti per il 2023. Il provvedimento stabilisce per le utenze domestiche tre rate di acconto, da pagare entro il 28 aprile, 31 maggio e 30 giugno, oppure in un'unica rata entro il 31 maggio, e una di saldo che va pagato entro l'11 dicembre. L'acconto è calcolato applicando il 55% delle tariffe approvate per l'anno 2022. Per le utenze non domestiche, invece, le scadenze degli acconti sono 31 marzo, 12 maggio e 14 luglio, oppure in un'unica rata entro il 15 giugno, e il saldo entro l'11 dicembre. In questo caso l'acconto è calcolato applicando l'85% delle tariffe approvate per l'anno 2022.