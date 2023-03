Cospito: Montaruli, sindaco tolga spazi a radio Black Out

"Se finalmente persino il sindaco Lo Russo riconosce la pericolosità della galassia anarchica allora deve togliere gli spazi al megafono di quelle manifestazioni da lui stesso definite eversive. Le concessioni a Radio Black Out da parte dell'amministrazione sono una macchia politica che stona con il rigore necessario verso chi devasta la nostra città". Lo afferma in una nota la parlamentare di Fratelli d'Italia Augusta Montaruli dopo i disordini scoppiati sabato a Torino. L'esponente di FdI evidenzia che il Comune ha assegnato in locazione agevolata alcuni locali di proprietà comunale, all'interno dell'Hub Cecchi Point, all'emittente Radio Black Out. "Da anni chiediamo la revoca delle concessioni essendo intollerabile l'attività di propaganda nei confronti di manifestazioni di anarchici in locali del Comune". "Il pluralismo va salvaguardato ma non quando gli strumenti della democrazia sono utilizzati per sovvertirla. Con una mozione per l'ennesima volta chiederemo la revoca e ci auguriamo che questa sia la volta buona" dichiara la capogruppo di Fdi in circoscrizione 7 Patrizia Alessi", conclude Montaruli.