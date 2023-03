Camera Commercio Torino si allea con il Corpo Consolare

Incentivare la cooperazione economica e culturale tra Piemonte e Valle d'Aosta e i 47 Paesi rappresentati dal Corpo Consolare di Torino. E' l'obiettivo del Protocollo d'intesa firmato oggi da Dario Gallina, presidente della Camera di commercio e Ioana Gheorghias, decano del Corpo Consolare di Torino e Console Generale di Romania per il Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. Presenti le assessore alla Cultura del Comune di Torino, Rosanna Purchia e della Regione, Vittoria Poggio. Il Corpo Consolare di Torino riunisce 47 Consolati, dei quali 43 attivi, composti da tre consoli generali (Marocco, Perù e Romania) e 40 tra Consoli Generali onorari e Consoli onorari. Oltre ai compiti di assistenza ai cittadini dei rispettivi Paesi sul territorio, i consoli rappresentano un tramite con le istituzioni locali e sono investiti anche di funzioni culturali e commerciali. "Questo Protocollo sarà utile per offrire alle nostre imprese opportunità di conoscenza diretta e scambio con i paesi che sono attivamente rappresentati nella nostra città. Attraverso questa collaborazione, costruiremo occasioni di business e incontri btob aperti alle aziende di tutti i settori" spiega Gallina. "L'augurio è che il Protocollo d'Intesa possa offrire validi strumenti per la realizzazione di nuovi progetti, coinvolgendo i vari stakeholders" sottolinea Gheorghias. i Consolati Generali di Romania, Marocco e Perù rappresentano le tre principali comunità non italiane per numero di abitanti presenti sul territorio torinese. Il Piemonte esporta nei 47 paesi rappresentati dal Corpo Consolare per oltre 20 miliardi di euro ogni anno, valore in netta crescita negli ultimi 5 anni. Oltre 23mila gli imprenditori in provincia di Torino che provengono da Paesi rappresentati da un Consolato in città.