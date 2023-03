Piemonte: Consiglio commemora ex consigliere Franco Ripa

Il Consiglio regionale del Piemonte ha aperto la seduta di oggi con un minuto di silenzio in ricordo dell'ex consigliere regionale ed ex assessore Franco Ripa, commercialista, morto a 78 anni nel dicembre 2020. "Originario di Caraglio, in provincia di Cuneo - ha ricordato il presidente dell'Assemblea legislativa piemontese Stefano Allasia - Franco Ripa fu un autorevole esponente del riformismo socialista. Fu eletto in Consiglio regionale nel 1988 e i Regione ricoprì anche la carica di assessore al Turismo". "Ripa - ha sottolineato Allasia - è stato uno dei protagonisti della vita politica e sociale cuneese, ricoprendo con impegno i suoi incarichi in alcuni dei momenti più rilevati della vita amministrativa della Regione".