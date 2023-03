Piemonte: ddl Lega punta a semplificare espropriazioni

È approdata oggi all'esame del Consiglio regionale del Piemonte una proposta di legge del consigliere leghista Valter Marin in materia di espropriazioni. Obiettivo, semplificare le procedure e renderle finanziariamente meno onerose per le amministrazioni pubbliche. "La proposta - ha spiegato Marin in Aula - è nata dalla mia esperienza di sindaco di Sestiere. A fronte di 11 mila euro di lavori per realizzare un nuovo sentiero, abbiamo speso 6 mila euro per le procedure burocratiche. Riteniamo che la Regione abbia competenza in questo campo perché l'istituto dell'esproprio secondo l'attuale disciplina risale a prima della riforma del Titolo V della Costituzione. Ma l'espropriazione di pubblica utilità e l'asservimento di pubblica utilità non costituiscono una materia della quale stabilire se la competenza sia dello Stato o delle Regioni, bensì un istituto servente rispetto a varie materie già di competenza regionale". Fra le novità introdotte dal provvedimento, ha sottolineato, innanzitutto il fatto che "le norme sull'espropriazione riguardano anche quelle promosse da soggetti privati". E poi anche "l'introduzione della notifica via pec, che abbatterebbe notevolmente i costi per gli enti pubblici rispetto alla classica notifica tramite ufficiale giudiziario".