Piemonte: Polo logistico Fara Novarese, manca Vas

Una variante al piano regolatore di Fara Novarese che consente la realizzazione di un polo logistico-produttivo di circa 31.500 metri quadrati coperti con capannoni alti 30 metri, ma non sottoposta alla Valutazione ambientale strategica, la Vas: questo l'oggetto di una interrogazione in Consiglio regionale dell'esponente Pd Domenico Rossi. Il vicepresidente della Giunta regionale Fabio Carosso ha risposto sottolineando che fare o meno la Vas è "una decisione del Comune, trattandosi di una variante di Piano regolatore". L'interrogativo posto, spiega Rossi, "verteva sulla coerenza del Piano di Fara rispetto ai piani sovraordinati di competenza regionale, come il Territoriale e il Paesaggistico e se, considerata l'entità della variante, sia ammissibile la scelta di non assoggettare il Piano alla Vas". Questo anche "in considerazione delle osservazioni di Asl, Arpa e Sovrintendenza Belle arti e paesaggio". Per la Regione, "la decisione e responsabilità in merito alla Vas - ha detto Carosso - è di esclusiva competenza del Comune che, come richiesto dalla normativa, deve motivare il risultato della verifica di assoggettabilità a Vas e adempiere agli obblighi di trasparenza". Rossi ha replicato sottolineando come sia comunque "poco prudente, viste anche tutte le osservazioni che sono state fatte, che alla fine non si sottoponga la variante alla Vas".