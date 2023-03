Sanità: Piemonte, 175 mln per cambiare apparecchiature obsolete

Per sostituire le apparecchiature sanitarie obsolete la Regione Piemonte "investe complessivamente 175 milioni di euro". Lo ha detto l'assessore alla Sanità Lugi Genesio Icardi, rispondendo a un'interrogazione in consiglio regionale. "La Regione - ha spiegato Icardi - ha provveduto a impegnare in favore delle Aziende sanitarie regionali quasi 79 milioni di euro, tramite fondi provenienti dal Pnrr, per l'intervento 'Grandi apparecchiature sanitarie' e più di 96 milioni e trecentomila euro per l'attuazione dell'intervento di digitalizzazione dei Dea di primo e secondo livello. Per le Grandi apparecchiature sanitarie - ha detto Icardi -, poco meno di 26,2 milioni sono stati destinati all'acquisto di acceleratori lineari, 7,3 milioni per gli angiografi, oltre 4 milioni sia per ecotomografi che per mammografi, quasi 5 milioni per Pet e Tac, 13,4 milioni per sistemi radiologici fissi, 2,6 milioni per acquisto di gamma camere e 2,3 milioni Gamma camere/Tac, 5,4 milioni per Risonanza magnetica a 1,5 t e 7,5 milioni per Tac a 128 strati'. Il cronoprogramma previsto dal Piano operativo regionale - ha concluso l'assessore regionale alla Sanità - prevede la sostituzione del 50% delle apparecchiature finanziate entro settembre 2023 e del restante 50% entro settembre 2024. La messa in operatività delle grandi apparecchiature sanitarie è fissata entro dicembre 2024. Il parco tecnologico oggetto di sostituzione sarà messo fuori uso e dismesso, come da indicazioni dell'Unità di Missione Pnrr».