Coldiretti, nel nuovo Psr troppi 50 tipi interventi previsti

La Coldiretti piemontese giudica positivamente la previsione di aprire i primi bandi del nuovo piano di sviluppo rurale da aprile 2023, ma reputa "eccessive" le 50 tipologie di interventi che la Regione intende attivare nel corso dei cinque anni, "alcuni oltretutto con una dotazione finanziaria piuttosto limitata", commentano il presidente Roberto Moncalvo e il delegato confederale Bruno Rivarossa, secondo i quali, "nel complesso si è lavorato troppo in continuità con il precedente Programma di Sviluppo, peraltro già simile a quello passato, tanto che ora è fondamentale predisporre modifiche da presentare, al più presto, al Ministero per avere approvazione da Bruxelles". Tra le questioni che secondo la Coldiretti piemontese, devono essere corrette, "priorità per i giovani imprenditori, le misure per il miglioramento aziendale, fino all'agroindustria. Rispetto a quest'ultimo ambito, infatti, manca completamente - sostengono Moncalvo e Rivarossa - il riferimento al Decreto Legislativo sulle pratiche commerciali sleali, nonostante uno degli obiettivi principali sia quello di migliorare la posizione delle imprese agricole nella filiera. Parallelamente - proseguono Moncalvo e Rivarossa -, sarebbe stata necessaria una maggiore integrazione tra gli ambiti di intervento: agricoltura, montagna e foreste, con lo scopo di definire una progettualità più ampia soprattutto in relazione a aree di intervento aventi una rilevanza trasversale, come l'emergenza idrica. Le risorse stanziate, 35 milioni, sono state messe a disposizione dall'assessorato all'Agricoltura, ma la condizione di criticità che si prospetta avrebbe dovuto vedere un impegno diretto anche da parte degli altri assessorati", concludono Moncalvo e Rivarossa.