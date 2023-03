Controlli strade, oltre 12mila sanzioni in Piemonte e Vda

Circa quindicimila veicoli, di cui oltre tremila mezzi pesanti, più di dodicimila sanzioni contestate, 2949 per eccesso di velocità. E' quanto emerge dal report di febbraio della polizia stradale che ha intensificato i controlli sulle strade e autostrade del Piemonte e Valle d'Aosta. Le inosservanze più diffuse, sono state quelle in materia di trasporto di merci pericolose, 67 in totale, che comprendono una serie di violazioni relative all'eccedenza del carico, alla mancanza di autorizzazione o alla inosservanza delle prescrizioni e quelle relative al mancato rispetto dei tempi di guida rilevate dalla lettura del cronotachigrafo o da un suo utilizzo improprio, 68 in totale.Sono state elevate anche 14 infrazioni ai veicoli adibiti al trasporto eccezionale che, proprio per la loro particolarità, devono seguire regole molto rigorose e, in alcuni casi, prevedere anche una scorta tecnica.