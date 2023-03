Corteo anarchici: Fregolent (Az-IV), non bastano denunce

"Chi ha autorizzato che a Torino il sit-in, convocato dalle organizzazioni della galassia anarchica, si trasformasse in manifestazione e quali responsabilità il Ministro individua nelle decisioni assunte dagli organi preposti alla sicurezza della città?". Sono le domande poste dalla senatrice Silvia Fregolent, della presidenza del Gruppo di Azione- Italia Viva - Renew Europe, in una interrogazione al ministro degli Interni in merito alla manifestazione di sabato scorso a Torino "È incredibile - prosegue - che alcune centinaia di persone, provenienti anche da Spagna, Francia e Germania, siano potute entrare in Italia e arrivare a Torino con mazze, bastoni, martelli e bombe carta e provocare disordini e atti vandalici malgrado l'ampio preavviso che avrebbe potuto consentire contromisure preventive più efficaci. E ancor più incredibili - sottolinea - sono le parole di stupore del Questore di Torino, Vincenzo Ciarambino, di fronte a quanto accaduto. Non bastano le denunce, ora è necessario che siano accertate le responsabilità", conclude.