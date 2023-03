Tennis: già 27mila biglietti venduti per le Finals 2023

L'edizione 2022 delle Nitto Atp Finals di Torino ha avuto un impatto economico totale di 221,9 milioni, l'87% in più del 2021 e a ieri sono già stati venduti oltre 27mila biglietti per l'evento di quest'anno, il 25% in più di quelli venduti alla stessa data l'anno scorso, con una crescita degli incassi del 33%. Sono alcuni dei dati illustrati oggi dal presidente Fitp, Angelo Binaghi, che assicura "siamo già al lavoro tutti insieme e vogliamo continuare a crescere, migliorare, fare tutto il possibile perché un italiano possa essere in campo fin dalla prossima edizione e per tenere questa manifestazione a Torino per un tempo ancora più lungo". Con i quei 222 milioni di ricadute, di cui 75,5 di impatto diretto, 98 indiretto e indotto e 48,4 milioni di impatto fiscale, le Finals hanno superato Eurovision (58 milioni), la Uefa Women's Euro 2022 Inghilterra (60 milioni) e Sanremo 2023 (186 milioni). Altri dati riguardano la copertura mediatica e social, con 179 Paesi raggiunti, 35 in più del primo anno, 15.999 ore di esposizione tv e streaming, 190,9 milioni di audience totale, il 74% in più del 2021, con 95 milioni di spettatori in tv e streaming in Italia. E con una visibilità del brand Torino di circa 1.500 ore, per un valore commerciale stimato in oltre 13 milioni. Quanto alla customer satisfaction è arrivata al 97%, 8,5 punti in più dell'anno prima.