Atp Finals: Lo Russo, per 2023 ancora più eventi collaterali

Per l'edizione 2023 delle Nitto Atp Finals, in programma dal 12 al 19 novembre, TORINO ha intenzione di ampliare ancora l'offerta di eventi collaterali, aumentandone anche la durata, e pensando anche a momenti rivolti ai giovani, legati in particolare alla musica. Ad annunciarlo, alla presentazioni dei numeri e ricadute dell'edizione 2022, il sindaco, Stefano Lo Russo, che assicura "ci faremo trovare pronti per concorrere anche ai prossimi cinque anni, siamo molto determinati". "Sono numeri impressionanti e incoraggianti - dice - e avere un evento su più anni ci aiuta a fare sempre meglio. Per questo abbiamo aperto un confronto con le categorie per fare in modo che questo grande evento sportivo sia un evento di tutta città. Abbiamo intenzione di allungare a dieci giorni la durata di tutto quello che accompagna la manifestazione - annuncia -, faremo crescere alcune intuizioni di branding della Città e amplieremo ulteriormente l'offerta di eventi collaterali e spazi. L'idea - precisa - è costruire un programma parallelo di eventi che, oltre a quanto già fatto per l'edizione 2022, punti al coinvolgimento dei giovani e, come abbiamo fatto per altre iniziative, una delle ipotesi al tavolo è quella di individuare la musica come veicolo di coinvolgimento".