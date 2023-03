Blutec: ok Mimit a cessione ramo aziendale Lighting

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha rilasciato il 7 marzo l'autorizzazione per la cessione del ramo aziendale Lighting, dedito alla produzione di componenti per fanali dei veicoli con stabilimenti in Asti, e facente capo alla Blutec spa in amministrazione straordinaria, in seguito alla procedura ad evidenza pubblica svolta. L'aggiudicataria DeltAts Srl, azienda con uno stabilimento a Loranzè (Torino), svolge attività di stampaggio di termoplastiche per veicoli, ed ha conseguito il punteggio più elevato nell'offerta (prezzo, livello occupazionale e piano industriale). Il piano industriale proposto per il ramo aziendale Lighting prevede investimenti pari a circa 2,8 milioni di euro. Saranno così trasferiti alla DeltAts 95 lavoratori, con possibilità di ulteriori ricollocazioni.