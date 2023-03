Covid: in Piemonte situazione stazionaria, positività 2,5%

Situazione Covid stazionaria in Piemonte, che conferma la tendenza in atto da metà gennaio: L'occupazione dei posti letto ordinari è al 2,8%, in terapia intensiva è allo 0,5%, mentre la positività dei tamponi è al 2,5%, dati anche questa settimana migliori rispetto a quelli nazionali. Nel periodo da venerdì 3 a giovedì 9 marzo in Piemonte i casi medi giornalieri dei contagi sono stati 177. Suddivisi per province: Alessandria 28, Asti 8, Biella 8, Cuneo 13, Novara 16, Vercelli 9, Vco 8, Torino città 32, Torino area metropolitana 47. In totale, su base regionale, i casi degli ultimi sette giorni sono stati 1.242 (+108). Questa la suddivisione per province: Alessandria 196 (+45), Asti 53 (-19), Biella 54 (+7), Cuneo 94 (-10), Novara 114 (-42), Vercelli 62 (+10), Vco 55 (invariati), Torino città 222 (+41), Torino area metropolitana 327 (+38). In età scolastica, nel periodo dal 3 al 9 marzo, l'incidenza rispetto ai sette giorni è in calo nelle fasce di età 3-5 e 6-10 anni. Nel dettaglio: nella fascia di età 0-2 anni l'incidenza è 25,5 (+133,3%), nella fascia 3-5 anni è 2.1 (-50,3%), nella fascia tra i 6 ed 10 anni è 4,5 (-33,4%), nella fascia 11-13 anni è 7,8 (+200%), nella fascia tra i 14 ed i 18 anni l'incidenza è 13,5 (+3,8%). Tra venerdì 3 marzo e giovedì 9 marzo sono state vaccinate 4.946 persone: 52 hanno ricevuto la prima dose, 62 la seconda, 133 la terza, 2.933 la quarta, 1.766 la quinta. Dall'inizio della campagna vaccinale sono state somministrate in Piemonte 10.871.532 dosi, di cui 3.345.787 come seconde, 2.964.653 come terze, 803.066 come quarte, 150.974 come quinte.