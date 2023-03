Torino, nuova procedura online per i permessi Ztl

Al via, dal 20 marzo, la nuova procedura per la richiesta online, sulla nuova piattaforma dedicata, dei permessi per la Ztl di Torino. Il Comune precisa che "non saranno più disponibili i moduli finora utilizzati presenti sulla pagina dedicata della Città di Torino perché non sarà più valida la procedura tramite invio alla casella di posta elettronica". Per utilizzare il nuovo servizio basterà collegarsi al sito della Città de da qui al portale Torino Facile - Permessi Ztl, con autenticazione tramite Spid. Il rilascio dei permessi prevede una fase istruttoria con le necessarie verifiche da parte degli uffici, per questo è sempre consigliabile presentare la domanda per tempo. Rimane invece per il momento invariato l'iter per la richiesta dei permessi Cude, per residenti a Torino con capacità deambulatoria sensibilmente ridotta, ciechi assoluti e altre patologie individuate dall'Asl di competenza.