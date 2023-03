Migranti: Napoli, per Meloni la Calabria è ancora Italia?

"Sono circa 500 i migranti soccorsi e sbarcati nel porto di Crotone. Un'altra imbarcazione, con circa 800 migranti, sta per essere soccorsa a sud di Roccella Jonica. Non sono di quelli che parlano di invasione, sono invece fra coloro che ogni giorno plaudono alla generosità di quella terra calabrese da cui partirono i miei genitori, migranti a loro volta, per raggiungere Torino. Alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni rivolgo solo una domanda: lei considera la Calabria una regione dell'Italia oppure una terra di nessuno? ". Così in una nota Osvaldo Napoli, della segreteria nazionale di Azione. "Perché se quello è territorio dello Stato italiano, e lo è, lo Stato è sparito. Che cosa aspetta il governo a predisporre le strutture minime di accoglienza per dare sollievo ai migranti che arrivano ma anche sostengo alle istituzioni e alla popolazione calabrese che devono riceverli? Oppure Meloni ritiene che una volta celebrato il Consiglio dei ministri a Cutro si deve considerare chiusa la "pratica Calabria"?".