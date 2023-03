Presidio lavoratori Lear, tavolo di crisi in Regione

I lavoratori della Lear di Grugliasco, azienda che produce sedili per le Maserati, manifestano davanti al palazzo della Regione in piazza Castello, dove è in corso il tavolo di crisi. La proprietà americana ha annunciato 260 esuberi su 430 dipendenti. L'azienda è entrata in crisi perché ha perso la commessa per i sedili della 500 elettrica che è stata data all'azienda turca Martur che ha una sede nel torinese. La cassa integrazione in deroga scade a maggio e si lavora un paio di giorni al mese e impianti saturi al 30%. I sindacati - che hanno incontrato gli assessori regionali Andrea Tronzano e Elena Chiorino - chiedono il prolungamento dei contratti di solidarietà e di ampliare la produzione con pezzi attualmente prodotti all'estero come cablaggi e scocche per l'elettrico.