Sanità: Mazzucco direttore di Gastroenterologia dell'AslTo3

A partire dal mese di marzo Dario Mazzucco è il direttore della Struttura Complessa di Gastroenterologia dell'AslTo3. Già Responsabile dal gennaio del 2017 della Struttura Semplice Dipartimentale di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva diventa ora il Direttore della Struttura Complessa che negli ultimi anni si è rafforzata aumentando l'articolazione e l'offerta di servizi alla popolazione. "La nomina di Dario Mazzucco - commenta Franca Dall'Occo, Direttore generale dell'AslTo3 - già da tempo operativamente punto di riferimento per la gastroenterologia del Ospedale di Rivoli è il segnale, e ultimo passo in ordine di tempo, del processo di rinforzo e consolidamento che questa direzione ha voluto dare alla gastroenterologia, non solo per l'Ospedale di Rivoli ma per il territorio dell'Asl". Mazzucco è anche segretario regionale per il Pimonte della Sied, Società Italiana di Endoscopia Digestiva, ed e impegnato in prima persona nelle campagne divulgative dell'Asl sull'importanza degli screening oncologici.