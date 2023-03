Migranti: Lo Russo, va ripensato come Ue gestisce flussi

"Occorre ripensare il tema di come l'Unione Europea sta gestendo i flussi migratori dal resto del mondo". A dirlo il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, nel suo intervento in apertura del Cities Forum 2023 alle Ogr. "Abbiamo di fronte a noi - sottolinea - una sfida demografica. In molti Paesi, certamente in Italia, il fenomeno della diminuzione della popolazione attiva è costante ed evidente, mentre il numero degli anziani è in aumento. Tralasciando le importanti conseguenze economiche di queste trasformazioni demografiche in atto, ma pensando solo agli impatti che ricadranno sui nostri territori - riflette - possiamo immaginare che nel futuro avremo città diverse dalle attuali, con più anziani certamente, ma anche con più persone sole, con molti più nuclei mono-familiari". Per Lo Russo, dunque, "se da un lato dobbiamo fin da ora attrezzarci per adeguare l'offerta dei servizi a sostegno di una popolazione più fragile e anziana non possiamo non interrogarci su quali strumenti possiamo mettere in campo per contrastare questo fenomeno, ed anche per riconsiderare, in questa prospettiva, le nostre politiche verso l'accoglienza di migranti da Paesi Terzi. Penso ad alcuni Paesi del continente africano ad esempio - precisa -, che invece vedranno da oggi al 2050 raddoppiare la propria popolazione, composta prevalentemente da giovani. Ed è in questo quadro - conclude - che occorre ripensare il tema di come l'Unione Europea sta gestendo i flussi migratori dal resto del mondo".