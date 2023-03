TRAVAGLI DEMOCRATICI

Tutti dentro, da Bonaccini a Cuperlo.

La "segreteria Cencelli" di Rossi

Il numero uno del Pd piemontese vara la squadra. "Non c'è tempo da perdere, subito al lavoro per le elezioni regionali del 2024". Prima riunione il 22 marzo. Organismo unitario secondo lo spirito dell'ultima assemblea a Roma. Da Viotti a Paolino, tutti i nomi

Una divisione ecumenica dei compiti, il Cencelli applicato in ogni suo comma. Prende vita la nuova segreteria del Pd piemontese guidato da Mimmo Rossi che il prossimo 22 marzo si riunirà per la prima volta. Garantita la rappresentanza di genere – sette donne e cinque uomini – e pure quella territoriale con quasi tutte le province rappresentate; ma soprattutto sono stati accontentati tutti i capibastone, gli stessi che Elly Schlein vorrebbe eliminare e che in sua vece si siedono al tavolo delle trattative. “Non c’è tempo da perdere – dice il neo segretario –. Ci aspettano mesi di lavoro impegnativi durante i quali dobbiamo prepararci al meglio per le elezioni regionali del 2024 e per far crescere il partito”.

Le due deleghe operative vanno a Michele Paolino (bonacciniano), ex capogruppo dem in Sala Rossa, che sarà il responsabile della Comunicazione; mentre l’Organizzazione è nelle mani di Daniela Todarello, assistente parlamentare della vicepresidente del Senato Anna Rossomando, che invece ha sostenuto Schlein. Nella squadra di Rossi anche l’ex europarlamentare Daniele Viotti (Schlein) che si occuperà di Innovazione e Terzo settore, e l’ex sindaca di Alessandria Rita Rossa (Bonaccini) impegnata su Enti locali e Scuola. La prima segretaria del Pd torinese Caterina Romeo (Schlein) avrà le Pari opportunità, la presidente del Consiglio comunale Maria Grazia Grippo (Bonaccini) il Lavoro, Welfare e Formazione. L’ex assessore di Torino Enzo Lavolta, che rappresenta quel pezzo di sinistra che ha scelto Bonaccini, si occuperà di Ambiente e Attività produttive mentre la cuperliana Ilaria Gritti avrà i rapporti con i circoli.

Una delega nuova e per certi versi innovativa va a Elena Ceretto Castigliano, sostenitrice di Schlein e molto vicina all’assessora Chiara Foglietta, che avrà la “Attivazione di Comunità”, in sostanza avrà il compito di mobilitare gli attivisti e non solo su temi specifici come ambiente, diritti e giustizia sociale. Completano la squadra Riccardo Brezza di Berbania, che avrà il compito di coordinare la segreteria, Stefano Ciccone di Dogliani (Cuneo), Federico Ferrara di Ciriè, Maria Ferlisi di Asti e l’ex deputata Valentina Paris di Torino. Membri di diritto il tesoriere Alberto Avetta, la presidente Nadia Conticelli e il capogruppo in Regione Raffaele Gallo.